Quase quase

Voltamos este fim de semana à "normalidade" do futebol de clubes (mas não durante muito tempo porque em outubro há nova paragem) mas com um pequeno extra. É que nos próximos dias 14 e 15 de setembro já se joga a primeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões!





Esta época Portugal conta com por três clubes na competição (atrás de Inglaterra Itália com 4 cada), com o Sporting a regressar após alguns anos de ausência, chamemos-lhe uma pausa sabática.Não é bem a normalidade que queremos mas, falando no desporto rei, aproxima-se cada vez mais. A UEFA anunciou que os jogos da Liga dos Campeões irão acolher espetadores (anfitriões e visitantes) e que bom vai ser voltar a ouvir o hino da competição sob aplausos, ou assobios vá. O que interessa aqui é termos a malta de volta ao estádio e pouco faltará para podermos sujar a roupa com a mostarda da roulotte, só para depois ainda a espalhar mais com aqueles guardanapos quase transparentes enquanto corremos para a porta de entrada, metade da cerveja para fora, metade para dentro, porque estão quase a anunciar os 11 iniciais. Admito que era daqueles que pedia sempre a cerveja demasiado grande e quando chegava ao estádio ainda tinha que perguntar aos "vizinhos" de lugar quem jogava e como tinha sido o aquecimento. Ah, as saudades!Estamos quase lá, mas antes da Champions ainda temos que terminar a jornada da liga portuguesa , com direito a clássico e tudo! (peço desculpa, mas o artigo foi escrito antes deste jogo. Também temos direito…)Vamos lá, que isto está a começar a aquecer!Um chi-coração do vosso AI Nossa.