OMS e FIFA prolongam colaboração para promover estilos de vida saudáveis

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) concordaram esta quarta-feira em prolongar a sua colaboração para promover estilos de vida saudáveis e igualdade de acesso aos serviços de saúde em todo o mundo.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, assinaram uma extensão de quatro anos do memorando de entendimento entre as duas entidades, que está em vigor desde 4 de outubro de 2019.

A assinatura decorreu durante a 76.ª edição da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, Suíça. "A parceria da OMS com a FIFA já conseguiu partilhar mensagens baseadas em evidências para ajudar pessoas de todas idades a ter uma vida mais saudável e segura através do poder do futebol e do desporto. A OMS espera continuar esta jornada", salientou Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado em comunicado.

Para o diretor-geral da OMS, a saúde e o futebol "são parceiros perfeitos". "A promoção de estilos de vida saudáveis, estádios seguros e os benefícios físicos e mentais da atividade física estão entre os muitos objetivos de saúde que a OMS se orgulha de continuar a marcar com a FIFA nos próximos quatro anos", salientou.

Infantino afirmou estar orgulhoso por continuar a relação com a OMS, "para transmitir mensagens importantes de saúde física e mental" aos adeptos de futebol. "Estendo a minha gratidão ao Dr. Tedros, à sua maravilhosa equipa, a todos os que ajudam no setor da saúde -- de médicos a enfermeiros, profissionais de saúde e ministros da saúde -- e a todos que contribuem para tornar as nossas vidas melhores", realçou em comunicado. "Desde 2019, trabalhamos juntos com os nossos colegas da Organização Mundial da Saúde para tentar usar o impacto do futebol, que ajuda a impulsionar a saúde de todos", acrescentou.

Durante o Mundial do Qatar em 2022, a OMS e a FIFA lançaram a campanha "O Futebol Une o Mundo".

A iniciativa do Ministério da Saúde qatari, da OMS e da FIFA prendeu-se na promoção da importância do acesso à saúde física e mental para todos.

Há pelo menos três anos, as duas organizações mundiais uniram forças em várias campanhas e iniciativas digitais para abordar uma série de questões relacionadas com a saúde.

Várias dessas campanhas receberam o apoio de outras instituições, como a União Africana, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a Comissão Europeia, para ajudar a propagar a mensagem para um público mais abrangente. A OMS recomenda que os adultos saudáveis façam no mínimo 30 minutos de atividade física por dia, enquanto as crianças devem fazer 60 minutos.

No entanto, os dados atuais da OMS revelaram que 80% dos adolescentes não estão a fazer exercício diário suficiente.