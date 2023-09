Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua decorre em Castelo Branco

Mais de 300 participantes vão participar, entre os dias 6 e 10, na final do Torneio Nacional de Futebol de Rua, competição que se realiza em Castelo Branco e que junta 26 equipas de 17 distritos e regiões autónomas.

"O futebol de rua tem assumido um papel social. Envolve jovens que muitas vezes não têm mais para além do futebol. Trata-se de um belo momento que irá entusiasmar os participantes e também aqueles que irão assistir ao evento", afirmou o presidente do município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

O autarca falava esta sexta-feira durante uma conferência de imprensa para apresentação da final deste torneio que vai decorrer em Castelo Branco, entre os dias 6 e 10 de setembro e que conta com a colaboração do município.

O projeto Futebol de Rua é promovido pela Associação CAIS, em parceria com entidades públicas e privadas, com o objetivo de promover a prática desportiva e como estratégia de intervenção na promoção da inclusão social.

Durante cinco dias, Castelo Branco recebe 301 atletas divididos por 26 equipas de 17 distritos e regiões autónomas que vão participar na 18.ª edição da Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua e 20.ª edição do Projeto Futebol de Rua.

"Passaram duas décadas do arranque do projeto do Futebol de Rua e finalmente saímos do litoral e passámos a explorar todo o território nacional", afirmou o presidente da Associação CAIS, Gonçalo Santos.

Este responsável salientou a recente conquista da seleção nacional de futebol de rua, que ficou num "honroso quarto lugar" no mundial da modalidade que se realizou, em julho, em Sacramento, nos Estados Unidos da América.

Já sobre a prova que se vai disputar na cidade albicastrense, Gonçalo Santos sublinhou que mais do que um torneio, a prova "irá decidir os campeões nacionais" da modalidade.

"O futebol de rua, além da vertente desportiva, inclui atividades educativas, culturais e recreativas", disse.

O campo onde se vão disputar os jogos fica instalado no parque de estacionamento junto ao Kalifa, no centro da cidade, que irá também sofrer alguns constrangimentos no trânsito rodoviário durante os cinco dias do torneio.

A entrada para o evento é livre, sendo que abertura decorre no dia 7, com um desfile, os discursos de abertura e um jogo de boas-vindas.

Nos dias 8 e 9, decorrem os jogos da fase de grupos, os oitavos de final e os quartos-de-final, e, no dia 0, disputam-se as meias-finais, o apuramento para a classificação geral e a final masculina e feminina.