Académico de Viseu em Cinfães para um jogo solidário

O Académico de Viseu, da 2.ª Liga, vai jogar em Cinfães no dia 9, pelas 16 horas, numa partida de cariz solidário com toda a receita a reverter para o clube que joga nos distritais da Associação de Futebol de Viseu (AFV).

Um jogo numa data que deveria ser de Taça de Portugal para a formação do Norte do distrito de Viseu, para a qual tinha direito desportivo de participação depois de ter sido vice-campeão distrital e ter conquistado a Taça Sócios de Mérito da AFV, mas o clube acabou por ficar fora do sorteio, com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a justificar a situação com "incumprimento" dos cinfanenses no processo de inscrição para a participação na competição.

"É da mais elementar obrigação apoiar um clube da região, um clube amigo e da mesma Associação de Futebol de Viseu, que também nos ajuda e que perdeu recentemente a oportunidade de disputar a Taça de Portugal", afirmou Mariano Lopez, presidente da SAD do Académico de Viseu.

Já o presidente do Cinfães, Vítor Pereira, agradeceu ao Académico de Viseu "toda a solidariedade manifestada bem como a disponibilidade na realização deste jogo", não escondendo que mantém ainda um "sentimento de tristeza e desilusão" desde o passado dia 07 de agosto, quando percebeu que o clube que dirige não integrou o sorteio da Taça de Portugal.

O jogo com o Académico de Viseu é "uma forma de minimizar as perdas financeiras e desportivas que, inevitavelmente, tivemos que suportar. Deixamos o apelo a todos os nossos sócios, adeptos e simpatizantes que se desloquem ao estádio no dia 9 de setembro", afirmou o líder do Cinfães.