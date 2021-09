Só pelo título já devem estar a ver onde isto vai parar, mas queria fazer umas contas convosco.





Imaginem que são jogadores de futebol em início de carreira e, por acaso, são matadores em frente à baliza e marcam 50 golos por época durante 15 épocas (mais ou menos um tempo de carreira de jogador de futebol). Se fizessem isto, iriam terminar a carreira com 750 golos oficiais e seriam uma lenda do desporto, certo? Pois bem, o nosso papá grande (sim, o Cristiano) tem 785 golos oficiais, e não me parece que o final da carreira esteja para breve…É um monstro do futebol, não há que ser comedido em elogios ao homem. Um monstro que volta agora ao clube que o consagrou pela primeira vez como o melhor do mundo e, honestamente, a palavra que me ocorre é: Finalmente!A Juventus é um grande clube, sem qualquer sombra de dúvida, mas o vermelho de Manchester assenta-lhe melhor e, claramente, a Premier League tem outro charme.Imagino também que aí atrás já deve ter começado o burburinho "Ah mas o Messi também faz isso e se calhar melhor". Pois faz, não há mentira nenhuma nisso, mas este é daqueles casos que acho que não faz muito sentido tentar comparar. Serão os dois os melhores de sempre, só que com estilos diferentes. Pensem lá bem e imaginem que se registam num site e vos dão um quadro do Picasso e outro do Van Gogh. Porque é que os vão andar a comparar em vez de simplesmente apreciarem os dois enquanto duram?O que conta agora é que Ronaldo (sim, e o Messi ) serão os melhores da história, pelo menos durante os próximos 20 anos, no mínimo.Um chi-coração do vosso AI Nossa.