A ressaca europeia

"Finalmente!", terão dito a maior parte dos adeptos do desporto rei, ao longo desta semana, com o regresso das competições europeias. Mesmo aqueles que não têm o seu clube do coração nestas competições admitirão que estes jogos têm sempre um sabor especial.





Das equipas portuguesas tivemos todos os resultados possíveis e interessa agora saber como irão capitalizar os seus resultados na liga portuguesa. Do lado do Porto espera-se confiança, enquanto do Braga e do Benfica alguma "fúria" pelos resultados menos positivos. Lembro-me de um tal de José Mourinho que, após ter perdido a Supertaça Europeia frente ao AC Milan, disse o seguinte: "O próximo é que vai pagar"; (o próximo era o Sporting, pagou e bem).Com o Braga a receber o Tondela para tentar manter a boa classificação, as atenções recaem sobre o Benfica e de como irá capitalizar a "fúria" que trouxe da sua jornada europeia. Conhecendo Jorge Jesus como conhecemos, é de esperar que o "tankerease" seja só para a flash interview, e que os jogadores do Benfica metam mais medo do que uma alcateia de lobos famintos. Pelo menos eu, se tivesse que escolher, escolhia enfrentar os lobos e sem ter que pensar muito no assunto. E por isso a minha Odd Triunfal de domingo vai para a vitória dos encarnados.Contudo, este fim de semana não se faz só à base da liga portuguesa