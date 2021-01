Académico de Viseu cede avançado Romy Silva ao Lusitano de Vildemoinhos

O Académico de Viseu emprestou o avançado Romy Silva ao Lusitano de Vildemoinhos, equipa do Campeonato de Portugal, confirmou à Lusa fonte da SAD do clube viseense, 14.º classificado da 2.ª Liga.

O avançado guineense, de 23 anos, foi contratado há duas épocas pelo clube viseense ao Olivais e Moscavide, onde havia dado nas vistas com 21 golos em duas temporadas.

Após um primeiro ano em que não jogou pelo Académico de Viseu, nesta segunda temporada no clube beirão foi apenas utilizado por duas vezes, primeiro durante 10 minutos frente ao Arouca (1-1) e mais sete no último jogo com o Casa Pia (1-1), e a opção passou pela cedência ao vizinho Lusitano de Vildemoinhos, atual `lanterna vermelha´ da série D do Campeonato de Portugal.

Romy Silva está assim fora das opções do técnico academista, Pedro Duarte, para o jogo da 15.ª jornada da 2.ª Liga, no sábado, em Vila Franca de Xira, frente ao Vilafranquense.