E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus, explicou o contexto das declarações do treinador no Brasil e criticou Hugo Cajuda, Manuel Cajuda e José Mourinho, num artigo de opinião emque pode ler AQUI "Nas críticas que li de forma totalmente desmensurada ou de quem não tem legitimidade moral para as fazer, tenho a destacar três personagens: Hugo Cajuda, seu pai Manuel Cajuda e José Mourinho. Sobre este último, falar de falta de ética é brincadeira", afirma o advogado, referindo-se às conversas entre Mourinho e Jorge Mendes sobre o regresso de JJ ao Benfica