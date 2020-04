AF Braga conclui campeonatos seniores de futebol e futsal

A direção da Associação de Futebol de Braga já informou os seus clube filiados que foram concluídos os campeonatos seniores, de futebol e futsal, da época 2029/2020.





A decisão da associação liderada por Manuel Machado surge na sequência do comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, que decretou o cancelamento de todos os campeonatos seniores."Em face da decisão da Direção da Federação Portuguesa de Futebol publicada no seu site, a Direção da Associação de Futebol de Braga informa os Clubes Filiados que as Provas Oficiais Distritais do Escalão de Seniores (Futebol e Futsal) foram, também, dadas por concluídas para a época desportiva 2019/2020", pode ler-se na nota transmitida aos clubes.As implicações desportivas desta decisão apenas serão reveladas em comunicado oficial "logo que a Federação Portuguesa de Futebol divulgue oficialmente as suas decisões sobre esta matéria."