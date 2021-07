AF de Ponta Delgada torna-se membro da SIGA

A Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFDP) tornou-se esta quarta-feira membro da aliança mundial pela Integridade no desporto (SIGA). O presidente da AFDP, Robert DaCamara, e o CEO Global da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros assinaram o protocolo que pretende ser "um veículo de crescimento para o futebol dos clubes da ilhas de São Miguel e de Santa Maria".





"Somos a primeira entidade dos Açores a fazer parte da SIGA, a primeira associação distrital do país a tornar-se membro. Queremos implementar boa governança, e tudo o que comporta uma aliança com a SIGA. É, para nós, uma satisfação enorme", disse o presidente da AF de Ponta Delgada."Sinto-me especialmente orgulhoso deste acordo de cooperação que hoje aqui assinámos, pois jamais poderia suportar a ideia de liderar uma coligação mundial com quase 200 organizações e não ter os Açores representados e na linha da frente", afirmou Emanuel Macedo de Medeiros.