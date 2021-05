Aí está a final da Champions

Está aí a grande final da maior competição europeia de clubes, a Liga dos Campeões.





E sim, apesar de parecer um clássico da Premier League, é mesmo a final da Champions. Chelsea e City vão atrás do caneco que os londrinos ganharam apenas por uma vez e que os citizens nunca ganharam. Honestamente é difícil lançar palpites para a vitória tendo em conta o ataque avassalador do City e a qualidade defensiva do Chelsea, por isso, faço minhas as palavras do meu amigo Futre, que diz que vai ser um jogo diabólico mesmo ao estilo da liga inglesa. Tão diabólico que, diz ele, prevê uma chuva de golos, com mais de 2.5 golos no encontro (durante os 90 minutos) Como sempre, o Futre pediu e o Liminha lançou a odd.- Mais de 2.5 golos no encontro- 2.30 (antes 1.90)Só para finalizar, quem já está a ficar triste por a época ter acabado, não se preocupem que este verão vamos ter muito com que nos entreter!