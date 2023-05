Alteração ao formato da Allianz Cup votada a 15 de maio em assembleia geral da Liga

A alteração ao formato da Allianz Cup, adiantada por Record na sexta-feira , vai ser discutida e votada no dia 15 de maio, dia para o qual está agendada uma assembleia geral da Liga Portugal.De acordo com o comunicado do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, lançado precisamente para agendar a reunião, um dos temas em debate será a alteração ao regulamentos das competições, o que abarca o tal novo modelo da prova.Como o nosso jornal escreveu, a ideia aprovada na reunião da direção da Liga passa por tornar a competição acessível a oito clubes, que serão os seis primeiros classificados da Liga Bwin e os dois primeiros da Liga Sabseg.Estes emblemas participarão numa primeira eliminatória, os quartos-de-final, e quem passar irá à habitual final four.