Amber Tripp e Maria Rodrigues reforçam Famalicão

O Famalicão anunciou esta quarta-feira as contratações de Amber Tripp e Maria Rodrigues. Depois da saída de mais de uma dezena de jogadoras, o emblema famalicense continua a reforçar o plantel para a nova época.Amber Tripp, avançada de 25 anos, vai ter a primeira experiência em Portugal. A norte-americana estava no Sparta Praha (República Checa), mas conta ainda com passagens pelo Spartak Subotica (Sérvia) e Utah Valley (EUA).Maria Rodrigues, pelo contrário, apenas representou clubes portugueses. A médio, de 20 anos, estava no Länk FC Vilaverdense, mas também já jogou ao serviço do Gil Vicente e do Braga. Na época passada, participou em 20 jogos e marcou 1 golo na Liga BPI.Recorde-se que o Famalicão já tinha anunciado as aquisições de Luísa Pinheiro, Kika Silva, Sara Pavlovic e de Patrícia Dias e os regressos de Andrea Mirón e Sara Monteiro.