ANAF reúne-se com o Secretário de Estado do Comércio

A ANAF (Associação Nacional de Agentes de Futebol) reúne-se esta segunda-feira (15 horas) com o Secretário de Estado do Comércio, João Torres, no Ministério da Economia para reforçar a importância da classe e a necessidade de uma melhor legislação, regulação e compromisso.





A ANAF pedirá depois uma reunião com o Secretário de Estado do Desporto para abordar o resultado desta reunião bem como novas alterações ao diploma 28/98 e ao estatuto, direitos e deveres dos Agentes.