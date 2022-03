André Ferreira diz que nunca se deixou abater quando não jogava

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes André Ferreira explicou esta quarta-feira a titularidade no Paços de Ferreira com a capacidade mental e de trabalho, responsáveis pelo sentimento de "inconformismo" 'alimentado' nas épocas em que jogou menos tempo nas ligas portuguesas de futebol.

"O guarda-redes é a posição em que é mais difícil de entrar na equipa, porque quem joga mais, normalmente, joga quase todos os jogos. O que eu sempre pensei foi preparar-me o melhor possível, para aproveitar depois a oportunidade que haveria de surgir", disse André Ferreira, à agência Lusa.

O guarda-redes pacense aproveitou a lesão de Jordi para agarrar a titularidade e é hoje o elemento mais utilizado do plantel, com mais de 2.500 minutos. Por um jogo (devido à covid-19) deixou de ser um dos totalistas absolutos na Liga Bwin, após três épocas em que alinhou em 25 encontros, menos três do que os que já disputou esta temporada.

"A época está a correr acima das minhas expectativas? Penso que a realidade hoje está a ajustar-se mais às minhas expectativas. Nunca pensei como suplente e nunca me conformei, trabalhando sempre como se estivesse a jogar. É verdade que não tinha esta regularidade, mas trabalhava sempre no máximo, sabendo que a decisão final cabia ao técnico", argumentou.

André Ferreira, de 25 anos, falou abertamente de tudo, incluindo dos tempos recentes de incerteza na Europa e no mundo por causa da guerra na Ucrânia, afirmando estar "muito atento e preocupado".

"Já aconteceram coisas destas na história, mas pensa-se sempre que o homem já tinha evoluído o suficiente para resolver os problemas de outra forma", concluiu.