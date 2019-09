Antigo jogador do Olhanense morto a tiro em Amesterdão

O futebolista Kelvin Maynard, que alinhou no Olhanense na época 2010/11, foi morto a tiro em Amesterdão na Holanda. O defesa de 32 anos foi baleado junto a um quartel dos bombeiros.A morte do jogador foi confirmada pela polícia holandesa, em comunicado: "Podemos confirmar que a vítima fatal do incidente de tiro em Langbroekdreef, na noite passada, foi Kelvin Maynard, 32 anos".As autoridades procuram testemunhas para relatar o que terá acontecido no local do crime.Dois suspeitos terão fugido numa scooter preta.