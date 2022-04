Faleceu Henri Depireux, antigo treinador do Belenenses

Faleceu esta sexta-feira Henri Depireux, antigo jogador e treinador belga, que orientou o Belenenses nas épocas 1985/86 e 1986/87, tendo depois iniciado a temporada 1990/91, contudo esteve no banco apenas durante oito jornadas. Morreu aos 78 anos vítima de doença prolongada.Enquanto jogador, o internacional belga representou RFC Liège, Standard Liège, RWD Molenbeek, RJS Bas-Oha e RFC Tilleur, sendo que como treinador foi saltando entre Europa e África.O emblema da cruz de Cristo deixou uma nota de pesar nas redes sociais, bem como o presidente Patrick Morais de Carvalho."Acabei de saber que morreu Henri Depireux, figura mítica do nosso clube, nosso treinador em 85/86, 86/87 e 90/91, com resultados fantásticos - finalista da Taça de Portugal -, com uma ideia de jogo sedutora e responsável pelo lançamento do Mladenov e do Mapuata que trouxe consigo do Zaire. Um dia, em vésperas de jogo grande, disse: "Hoje, se fosse ao Benfica rezaria para que amanhã o Belenenses não assumisse a sua verdadeira dimensão." Um senhor que deixou saudades na família azul. A nossa bandeira será colocada a meia-haste. RIP!", escreveu no Facebook.À família enlutada,endereça as mais sentidas condolências.