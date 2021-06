Antigo treinador dos sub-19 do FC Porto volta ao ativo na seleção do Gana

Sem treinar desde 2018/19, quando deixou o Anorthosis, do Chipre, onde também exerceu as funções de número dois, o antigo treinador holandês dos sub-19 do FC Porto, Patrick Greveraars, foi anunciado, esta terça-feira, como treinador adjunto de Charles Akonnor na principal seleção do Gana.





Aos 45 anos, o técnico que, ao serviço dos dragões participou na formação, entre outros, de Sérgio Oliveira, Josué, Abdoulaye Ba ou até do ganês Christian Atsu, vai agora trabalhar pela primeira vez numa seleção.Como treinador principal, Greveraars começou na formação do PSV, da Holanda, em 2000, e por lá manteve-se até chegar aos sub-19 do FC Porto em 2007/08, saindo três épocas mais tarde. Depois foi adjunto no Vitesse (2012/13) e Feyenoord (2014/15), ambos da Holanda, mantendo essas funções no Shabab Dubai, dos Emirados Árabes Unidos (2016/17).