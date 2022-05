APCVD aplicou 22 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou em abril 22 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos, aumentando para 89 as sanções impostas desde o início do ano.





Nesta altura, entre estádios, pavilhões e recintos ao ar livre nas mais variadas modalidades, existem cerca de duas centenas de interdições ativas, 137 por parte da APCVD e as restantes por ordem dos tribunais.

(em atualização)