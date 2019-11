Arbitragem portuguesa serve de exemplo para a Turquia

Tal como já tinha acontecido com a Rússia, a Turquia esteve na Cidade do Futebol para aprender com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Durante dois dias, uma comitiva turca analisou a organização da arbitragem nacional, com especial interesse na estrutura e funcionamento da Academia de Arbitragem.





José Fontelas Gomes, líder do CA da FPF, dirigiu as reuniões, sendo que as secções profissional, não profissional e classificações apresentaram os seus métodos de funcionamento. A divisão dos árbitros, os programas de desenvolvimento de árbitros e o apoio aos CA distritais gerou muito interesse na comitiva turca.Tal como a própria FPF destaca no seu site, "a apresentação referente à Academia de Arbitragem foi seguida com especial atenção, nomeadamente no que diz respeito aos cursos e seminários de início de época, ao programa CORE Portugal, ou às atividades semanais de formação à distância, mas também no que diz respeito aos Fóruns de Arbitragem, à rede de Centros de Treino nacional ou à forma de implementação do VAR, passando pela análise dos processos classificativos e da construção das carreiras".