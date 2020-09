Arouca garante empréstimo com opção de compra de jovem avançado do Real Madrid

Christian Vassilakis viaja de Madrid para Arouca. O jovem extremo greco-espanhol é o novo e mais sonante reforço do plantel arouquense para esta temporada, chegando proveniente do Real Madrid por cedência com opção de compra.





Depois da derrota da última quinta-feira no Estoril, Armando Evangelista referiu no fim da partida estar à espera de mais reforços para a equipa e a direção do clube não perdeu tempo em contratar um vencedor da última edição da Youth League para incrementar qualidade e potencial a um sector ofensivo que ficou a zeros na primeira jornada da 2ª Liga.Nascido em Valência, filho de pai espanhol e mãe grega, o avançado, de 19 anos, tem a alcunha de ‘Vassi’ e era seguido por vários clubes da 1ª Liga portuguesa