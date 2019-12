Arthur Henrique ausente dos convocados do Gil Vicente por lesão

O médio Arthur Henrique ficou este sábado de fora da lista de convocados do Gil Vicente para a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, da 14.ª jornada da Liga NOS.

Com 12 aparições no campeonato, o brasileiro apenas tinha falhado a derrota sofrida no terreno do Benfica (2-0), na quinta ronda, e juntou-se ao compatriota Rodrigo e ao sérvio Bogdan Mladenovic no lote de atletas entregues aos cuidados do departamento médico minhoto.

Em sentido inverso, o treinador Vítor Oliveira fez regressar o guarda-redes Wellington, o médio Ahmed Isaiah e o avançado Erick face ao desaire forasteiro com o Rio Ave (1-0), sendo que os dois primeiros ainda procuram a estreia no campeonato.

Afastados por opção técnica ficam o guardião Bruno Diniz, o defesa Alex Pinto, os centrocampistas Juan Villa e Leonardo e o dianteiro Samuel Lino.

O Gil Vicente, 10.º colocado, com 16 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, na quinta posição, com 20, no domingo, às 17:30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Lista de convocados:



Guarda-redes: Wellington e Denis.

Defesas: Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes, Nogueira e Henrique Gomes.

Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Bozhidar Kraev e Ahmed Isaiah.

Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Erick, Romário Baldé, Yves Baraye e Sandro Lima.