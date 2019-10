A partir desta semana, Record tem um canal dedicado a dar-lhe as melhores dicas para os principais jogos da Liga NOS e não só.

Graças a uma parceria com a empresa especializada em estatísticas de futebol GoalPoint e com o apoio de Placard.pt, mostrar-lhe-emos as tendências e ajudamo-lo a antecipar os desfechos de várias partidas.

Antes de cada jornada, levaremos até si um vídeo onde um especialista GoalPoint lhe dará informação relevante que o ajudará se quiser apostar em três jogos do principal campeonato. Mas não é só: também iremos publicar várias infografias com dados estatísticos desses e de outros jogos, quer em Portugal quer no estrangeiro.

Por isso, já sabe: as melhores dicas estão no Record. Basta estar atento ao canal Dica Record by Placard.pt. E boas apostas!