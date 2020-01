As tendências da 1.ª volta da Liga NOS nas apostas: Benfica, Bruno Fernandes e... Famalicão

Terminada a primeira volta da Liga NOS, a casa de apostas Betano fez um primeiro balanço da sua atividade nestes primeiros meses, apresentando um relatório no qual revela alguns dados bastante curiosos. Jogos com mais apostas feitas, as preferências para o título de campeão e até o jogador em quais mais se confiou para marcar um golo. Há de tudo um pouco nestes dados agora divulgados.





O primeiro de todos passa precisamente pelo duelo com mais apostas feitas. Tratou-se do Gil Vicente-Sporting, da 12.ª jornada da Liga NOS, uma partida na qual os minhotos venceram por 3-1. Seguiram-se o dérbi de sexta-feira, entre Sporting e Benfica, e a fechar o V. Guimarães-Benfica, da 15.ª ronda. Fora da órbita dos três grandes, a primeira partida da lista envolve Sp. Braga e Paços de Ferreira, na oitava posição.E por falar em equipas 'não-grandes', um dos maiores destaques destes dados é o Famalicão, que graças ao seu arranque surpreendente consegue ser a segunda equipa com mais apostas registadas para vencer o título nacional. Os famalicenses, com 26,34% das apostas feitas, ficam apenas atrás do Benfica (52,18%), superando FC Porto (16,23%) e Sporting (1,62%).E se os leões não se destacam nos mercados da luta pelo título, a situação muda de figura no plano individual, onde Bruno Fernandes é o jogador que mais apostas tem recebido para marcar golos. O médio leonino foi a escolha de 34,76% das apostas feitas na primeira volta, superando Carlos Vinícius (17,77%) e Pizzi (13,53%).Cruzando fronteiras, a Premier League foi o campeonato que mais apostas gerou (830 mil), superando neste particular a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Espanhola e Serie A italiana. Já no que diz respeito a jogos, a partida internacional que mais movimentou foi o RB Leipzig-Benfica da Liga dos Campeões, um duelo no qual o Benfica deixou escapar uma vantagem de 2-0 para empatar a dois.A finalizar, e ainda no mercado internacional, Cristiano Ronaldo foi o homem-golo preferencial dos apostadores, recolhendo 24,8% das apostas para marcar um golo pela Juventus, à frente de Leo Messi (14,43%) e Harry Kane (10,52%). CR7, refira-se, surge uma segunda vez na lista, ao recolher 9,35% das apostas nos jogos pela Seleção Nacional.