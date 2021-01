Associação de Évora suspende campeonatos distritais de futebol e futsal

A Associação de Futebol de Évora (AFE) anunciou esta quinta-feira a suspensão dos campeonatos distritais de futebol e futsal, com efeitos imediatos e até ao final deste mês, devido ao aumento de casos do novo coronavírus na região.

Em comunicado, a AFE indicou que a decisão foi tomada numa reunião da direção da associação, realizada esta tarde, na qual foi analisado "o agravamento da situação pandémica no país em geral e no distrito em particular".

"Da análise efetuada, verifica-se igualmente um agravamento de casos nos filiados que disputam os nossos campeonatos distritais", salientou a AFE, indicando que a situação será reavaliada no final deste mês.

Esta decisão foi tomada depois de sete presidentes de câmaras municipais do distrito de Évora terem exigido a "suspensão urgente" dos campeonatos organizados por esta associação de futebol, devido à "escalada sem precedentes" de casos do novo coronavírus que provoca a doença da covid-19.

A exigência consta de uma carta, a que a agência Lusa teve hoje acesso, subscrita pelos autarcas de Alandroal, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo e enviada por correio eletrónico à AFE.

Os sete autarcas pediram um parecer ao delegado de Saúde Pública distrital, a que a Lusa também teve acesso, no qual o responsável considera que "as movimentações de grupos de atletas e de público, os contactos daí resultantes e os associados à prática da modalidade constituem fator de risco que é conveniente evitar".

Portugal contabiliza pelo menos 7.472 mortos associados à covid-19 em 456.533 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos a partir das 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.