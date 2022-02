Associação de Futebol da Madeira adia jornada devido às novas medidas relativas à Covid-19

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) anunciou esta quinta-feira o adiamento das jornadas do próximo fim de semana, para "tentar perceber a dimensão das dificuldades" em implementar as novas medidas de contenção da Covid-19 impostas pelo Governo Regional.

Em comunicado, o órgão que tutela o futebol e futsal madeirenses deu a conhecer "o adiamento da jornada do fim de semana de 5 e 6 de fevereiro para o futebol e futsal de formação".

A decisão da AFM veio no seguimento do "reajustamento das medidas necessárias para a contenção e controle da pandemia na Região Autónoma da Madeira", anunciadas pelo Governo Regional na segunda-feira, entrando em vigor em 1 de fevereiro e prevista até 28 deste mês.

A AFM refere-se ao ponto 12 do conjunto de medidas anunciadas pelo executivo madeirense, que determina a exigência do "esquema vacinal completo e dose de reforço com 14 dias de evolução ou a apresentação de Certificado de Recuperado" aos cidadãos que pretendam realizar qualquer atividade na comunidade, incluindo, as desportivas.

"Determinar a obrigatoriedade dos cidadãos que pretendam aceder ou frequentar qualquer atividade na comunidade, designadamente restaurantes, bares, discotecas, ginásios, atividades desportivas e demais atividades culturais, sociais, recreativas e similares, possuírem esquema vacinal completo e dose de reforço com 14 dias de evolução ou a apresentação de Certificado de Recuperado", pode ler-se nas medidas publicadas no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).

O mesmo documento dá conta de que os cidadãos que não possuírem nenhum dos documentos referidos, terão de "apresentar um teste Trag de despiste de infeção por SARS-CoV-2, a efetuar semanalmente a expensas do próprio".

Perante esta situação, a AFM solicitou aos clubes filiados "o envio do número de jovens com plano vacinal, no sentido de perceber a dimensão das dificuldades de cada clube quanto à implementação das medidas", com o objetivo de intervir junto das entidades competentes.