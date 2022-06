Associação de Futebol de Lisboa atribuiu prémios fair-play

A Associação de Futebol de Lisboa atribuiu três dezenas de prémios fair-play, entre cartões brancos e bandeiras da ética que distinguem comportamentos de jogadores e dirigentes.Nuno Lobo, presidente da associação, mostrou-se "extremamente satisfeito que Lisboa tenha dado o exemplo, e que o mesmo seja hoje uma realidade incontornável, em praticamente todas as provas do futebol distrital em Portugal, após muita resistência de muitos agentes desportivos". O objetivo passa por os escalões seniores seriam distinguidos."Há que olhar para a frente e continuar este trabalho no escalão sénior, e lutar para que venha a ser uma realidade, para lá das competições distritais, por forma a que seja mais fácil que a FPF possa apresentar a ideia junto da UEFA, e transformá-la numa prática global, via outras Confederações e FIFA, em todo o planeta", adiantou Lobo.Todos os premiadosJuniores A: I Divisão: Sport Clube Sanjoanense; II Divisão: União Desportiva e Recreativa Algés; III Divisão: Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais "B".Juniores B: I Divisão: Clube Desportivo de Mafra "A"; II Divisão: Associação Familiar e Desportiva da Torre; III Divisão: Clube Desportivo de Belas "A"Juniores C: I Divisão: Associação Desportiva do Carregado; II Divisão: Atlético Clube do Cacém "A"; III Divisão: Sociedade União 1º Dezembro "B"; I Divisão C1: Colégio S. João de Brito; II Divisão C1: Monte Agraço Futebol Clube.Juniores A: I Divisão: Póvoa Santo Adrião Atlético Clube; II Divisão: Desportivo Operário do Rangel; III Divisão: Lisboa Clube Rio Janeiro.Juniores B: I Divisão: Associação Desportiva Marista; II Divisão: União e Progresso da Venda Nova; III Divisão: União Sport Clube Mira Sintra; Feminino: Grupo Desportivo Cultural Recreativo e Social da Zambujeira e Serra do Calvo.Juniores C: I Divisão: Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa; II Divisão: Associação Academia do Johnson Semedo; III Divisão: Associação Desportiva Os Pestinhas de Povos; Feminino: Clube Recreativo Leões de Porto Salvo.Juniores D: Campeonato Distrital: Clube Atlético São Brás.Juniores E: Liga E1: Clube Recreativo Leões de Porto Salvo; E2: Académico Clube de Ciências.Juniores B Feminino: Atlético Clube de PortugalJuniores D: Grupo Desportivo Igreja NovaClubes e Escalões premiados Futebol de 7Juniores C: Feminino: Sporting Clube Vila Verde.Juniores D: D1: Grupo Desportivo der Azambuja; D2: Colégio S. João de Brito.Juniores E: E1: Clube Desportivo de Mafra; E2: Associação Desportiva de Oeiras.