Associação 'Do Futebol para a Vida' anuncia parceria para ajudar jogadores no pós-futebol

A associação 'Do Futebol para a Vida' tem-se destacado a nível nacional pela ajuda que tem prestado a vários jogadores e respetivas famílias após a eclosão da pandemia em Portugal. A organização tem sido vital para muitos atletas num contexto de dificuldades, mas não quer ficar-se por aqui e tem tentado alargar o seu raio de ação para planos mais amplos.





Neste sentido, esta quinta-feira, a associação anunciou uma parceria com a 'Sports Embassy', cuja finalidade é apoiar dar as ferramentas necessárias aos jogadores e às suas famílias para uma preparação estruturada para o pós-futebol."Hoje anunciamos a parceria com a Sports Embassy, que trabalha com Atletas preparando-os do Desporto para a vida. O propósito de ajudar os jogadores e as suas famílias passa agora a ser mais abrangente: apoio na criação de CV's, trabalho de competências, orientação profissional e contacto com empresas passam a ser algumas das ferramentas às quais os jogadores terão acesso. Juntos, estamos focados em contribuir para que os jogadores sejam Mais do Que Atletas. Nós já caminhamos juntos, venham vocês ajudar-nos a fazer a diferença", podia ler-se numa nota.