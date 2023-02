Associações distritais e regionais recebem 786 mil euros via FPF

As 22 associações distritais e regionais de futebol vão receber 786 mil euros através da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mediante a contratualização dos apoios provenientes do Estado, anunciou esta segunda-feira o organismo.

Este valor é parte dos 1,18 milhões de euros (ME) atribuídos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para o desenvolvimento desportivo e organização e gestão à FPF, dos quais dois terços são distribuídos pelas estruturas regionais, consoante a dimensão e o número de federados.

As associações de Porto (112 mil euros), Lisboa (94), Braga (66), Aveiro (55) e Setúbal (44) foram as que mais receberam, em contraste com Angra do Heroísmo, Bragança, Guarda, Portalegre e Horta (entre 15 e 19).

No mesmo comunicado, a FPF dá conta da vinculação das verbas dos contratos-programa do ano passado, nomeadamente os 590 mil euros para apoio às 30 seleções nacionais, dos quais 264 mil foram encaminhados para contratação de técnicos especializados em Alto Rendimento.

A FPF detalhou ainda ter recebido 1,6 ME para a comparticipação das viagens das equipas continentais às regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O orçamento da FPF para 2022/23 é de 102 ME, tendo previsto 28,6 ME para as seleções, dos quais 13,5 para a seleção principal.