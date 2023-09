Autónoma Academy promove sessão online para debater futuro do TAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No âmbito da 2.ª edição da Academy Open Week, a decorrer até sexta-feira, a Autónoma Academy promove na quarta-feira uma sessão online com o tema 'Tribunal Arbitral do Desporto [TAD]: a manter? a reformar?’.





A iniciativa começa às 19h30 e terá como oradores os advogados e docentes universitários Alexandre Mestre, José Mário de Almeida e Artur Flamínio.

A participação é gratuita e a inscrição está disponível aqui.