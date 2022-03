Banco denuncia negócio dos jogos televisivos

O Montepio Geral (MG) denunciou às autoridades judiciárias duas transferências bancárias suspeitas relacionadas com o negócio da transmissão dos direitos televisivos dos jogos da I e II ligas de futebol: no final de 2016 e início de 2017, a BM Consulting, do agente desportivo Bruno Macedo, transferiu para uma conta nos Emirados Árabes Unidos da Jana, offshore de Hernâni Vaz Antunes, 2,33 milhões de euros. Vaz Antunes é amigo de Armando Pereira, acionista da Altice, empresa que está também no centro da investigação ao negócio dos direitos televisivos dos jogos, avança o 'Correio da Manhã'.