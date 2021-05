Belenenses SAD retirou inscrição europeia em dezembro para evitar castigo

O Belenenses SAD retirou a inscrição para as competições europeias em dezembro, para não ser chumbada e impedir a participação nos três anos seguintes, revelou, esta quinta-feira, o presidente Rui Pedro Soares.

"O Belenenses SAD inscreveu-se na Europa em dezembro e pagou a inscrição. O Belenenses SAD retirou a inscrição perto do fim do prazo, pois percebemos que a inscrição ia ser chumbada, o que leva a um castigo para os três anos seguintes", contou o dirigente, em conferência de imprensa sobre a renovação do treinador Petit.

Os lisboetas, a duas jornadas do fim do campeonato, ainda tinham ambições de chegar ao sexto lugar da tabela classificativa, de acesso à nova competição continental, a Liga Conferência Europa, embora tenham terminado no 10.º lugar, com 40 pontos.

"O Belenenses SAD não cumpre os critérios relativos às instalações. Não é apenas o estádio, que podemos jogar noutro. Há um conjunto de instalações que nós não temos", afirmou, especificando os requisitos em falta: "Há um conjunto de comissões, como salas exclusivas para treinadores, para médicos, etc., que nós não temos."

Sobre o Estádio Nacional, recinto emprestado dos azuis após o término do protocolo de utilização do Estádio do Restelo pela SAD, que levou à separação definitiva com o clube, Rui Pedro Soares explicou que chumbaria em aspetos "muito simples".

"No percurso entre o balneário e os relvados, há uma parte coberta e outra descoberta. Esta foi a razão por que o estádio seria chumbado", disse, embora admitindo que outro recinto desportivo pudesse ser encontrado como alternativa.

Rui Pedro Soares assegurou que o Belenenses SAD está "a trabalhar nas instalações", com vista a uma solução breve, durante o verão, que permita "cumprir os critérios de licenciamento europeu", que já são próximos dos critérios de licenciamento nacional.

"Não podemos deixar de estar disponíveis para poder disputar [as competições europeias], apesar de não ser esse o objetivo, mas, a três jornadas do fim, havia várias equipas que não sabiam se estavam a disputar o acesso à Europa ou a manutenção. 12 pontos fizeram a diferença", expressou.