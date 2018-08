O Benfica é uma página do passado ainda não totalmente virada na vida de Pedro Correia - ou Martelo - um dos heróis do título europeu de Sub-19. "Ficou uma mágoa. Foi uma dispensa inexplicável, depois de quatro anos e de um título nacional nos iniciados. Gostava de ter dado mais, mas a vida é mesmo assim. Estou feliz na Corunha", frisa a Record.O bom desempenho na fase final do Campeonato da Europa, no qual apontou dois golos, coloca-o sob os holofotes do futebol. Os britânicos do Newcastle e do Huddersfield já manifestaram interesse em garantir o concurso do ponta-de-lança. "Gostava de dar o salto", reconhece Pedro Correia.