Benfica é o vencedor do Torneio Internacional da Pontinha

O Benfica foi o grande vencedor da 39ª edição do Torneio internacional de futebol infantil da Pontinha, organizado pelo Clube Atlético Cultural. O evento, que decorreu no Parque de Jogos 1º de Maio, contou com a presença do presidente dos anfitriões, António Roque, além de José Couceiro, diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol e do antigo jogador João Pereira, patrono do evento. As águias venceram nos penáltis os espanhóis do Levante por 4-3, após o empate registado a uma bola no tempo regulamentar. Sob a arbitragem do internacional Nuno Almeida, os primeiros 10 minutos do encontro foram bastante animados. Os encarnados inauguraram o marcador aos 3’ por David Almeida, mas cinco minutos volvidos Santiago Perez restabeleceu o empate para os ‘gronetas’, resultado que se manteve até ao apito final. O Benfica acabou por sorrir no fim e conquistou a prova nove anos depois da última vitória.

O dirigente António Roque fez o balanço dos três dias de competição. "Faço uma avaliação positiva, mesmo com vários contratempos. Tivemos dificuldades em realizar este torneio, mas felizmente realizou-se", frisou, não garantindo a continuidade do mesmo no próximo ano. "Sem apoios, torna-se difícil", admitiu o responsável. O Sporting fechou o pódio, depois do triunfo por 3-1 sobre os franceses do Grigny.





João Pereira, antigo internacional português e atualmente treinador-adjunto da equipa sub-23 do Sporting, mostrou-se orgulhoso por participar num evento em que ele próprio participou enquanto jovem. "É uma alegria ver estas crianças a jogarem, que são o futuro do futebol em Portugal e quem sabe a nível internacional", declarou, deixando um ‘recado’ aos pais: "Deixem os miúdos divertirem-se, sem pressão."