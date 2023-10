Benfica e Sporting são o segundo e terceiro clubes com maior número de jogadores com passagem pelos escalões de formações a atuar nas "48 maiores ligas mundiais", segundo um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

No total, 85 futebolistas que alinharam nas camadas jovens do Benfica - de acordo com os critérios definidos pelo CIES - representam clubes daqueles 48 campeonatos, mais dois do que o Sporting (83), numa lista que é liderada pelos neerlandeses do Ajax, com 86.

Para o estudo foram considerados os jogadores que integraram os escalões de formação por um período mínimo de três anos, entre 15 e 21. O mecanismo de solidariedade da FIFA, dispositivo do regulamento de transferências que visa compensar os clubes pela formação de atletas, compreende o período entre os 12 e 23 anos.

No apuramento das "48 maiores ligas mundiais", o CIES considerou a Liga Betclic e os campeonatos principais dos designados big 5 (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), mas também as divisões principais de Bielorrússia, Equador, Peru e Venezuela, entre outros.

O FC Porto é o outro clube nacional que figura no estudo, com 48 jogadores, pouco mais de metade dos rivais lisboetas, e é também o que tem, atualmente, menos atletas da formação na equipa principal, com cinco, enquanto o Benfica tem nove e o Sporting tem oito, de acordo com o CIES.