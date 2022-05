Benfica e Sporting vão participar em torneio de futebol Sub-11 no Entroncamento

O Benfica e o Sporting vão participar num torneio de futebol jovem Sub-11, que decorrerá a 11 de junho, a partir das 9 horas, no Complexo Desportivo do Entroncamento.O CADE do Entroncamento será o clube organizador da competição, que está integrada nas festas da cidade e para a qual se espera a presença de 150 atletas e 50 membros da organização. Para além das equipas já mencionadas, também Belenenses, União de Leiria, Footkart, Académica de Santarém e Atlético Riachense - os três últimos do conselho de Santarém - vão participar na prova.