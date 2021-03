Benfica: Roncaglio sofreu lesão grave no joelho direito

Diego Roncaglio lesionou-se com gravidade no joelho direito, durante um treino, e vai desfalcar o Benfica durante várias semanas. Segundo uma nota publicada no site dos encarnados, o guarda-redes brasileiro, de 32 anos, terá de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica ao menisco e, desta forma, é baixa certa para o dérbi com o Sporting, marcado para o próximo dia 17 no Pavilhão da Luz.

Com André Sousa também a recuperar de uma operação recente, o Benfica conta, na baliza, apenas com André Correia, que regressou de um empréstimo ao Eléctrico, e Martim Figueira.