Bernardo Silva agradece a Chalana: «É um dos grandes culpados do meu sucesso»

'Chalana - A Vida do Génio' foi apresentado no Camarote Presidencial do Estádio da Luz. No evento marcaram presença várias figuras ligadas à história do Benfica, assim como Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira, Rui Costa e Bruno Lage. Na mesa principal, junto ao autor Luís Lapão e a Fernando Chalana, bem como ao escritor Mário Zambujal, esteve Bernardo Silva, craque do Manchester City.





O internacional português agradeceu de forma emocionada o contributo de Chalana na sua carreira. "Quando tinha 16 anos, numa fase difícil para mim, fez-me acreditar quando já nem eu acreditava. Nos estágios, batia à porta do meu quarto para me dizer que eu ia ser um grande jogador e ia ter muito sucesso. Considero que foi um dos grandes culpados do meu sucesso. Agradeço todo o impacto que teve na minha vida", afirmou Bernardo Silva. Bruno Lage era o treinador e Chalana o adjunto.A obra, produzida com o apoio do Património Cultura Benfica e editada pela Prime Books, retrata a vida e a carreira de um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos.