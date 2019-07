Betis vence Portimonense e garante terceiro lugar da Copa Ibérica

Os espanhóis do Betis garantiram este domingo o terceiro lugar na Copa Ibérica, ao vencerem o Portimonense por 2-1, na primeira edição do torneio quadrangular de pré-epoca que decorre na cidade de Portimão.Os golos do Bétis foram apontados por Raúl, aos 18 minutos, e Joaquín, aos 52, tendo Paulinho reduzido para os algarvios, aos 71.No estádio municipal de Portimão e disputado sob intenso calor, ambos os conjuntos dividiram o domínio do jogo nas duas metades do encontro.A equipa algarvia manifestou algum cansaço físico, pois jogou menos de 12 horas depois de ter disputado o encontro da meia-final com os espanhóis do Getafe, enquanto o Bétis - jogou na sexta-feira com o FC Porto a primeira meia-final da prova - mostrou maior frescura física.Os espanhóis entraram melhor na partida e, aos 18 minutos, colocaram-se em vantagem por intermédio de Raúl, com o avançado espanhol a aproveitar uma defesa incompleta do guarda-redes Gonda a um remate de Joaquín, que hoje completou 38 anos de idade.O veterano jogador espanhol, que antes do intervalo fez a bola embater no poste, ampliou a vantagem no início do segundo tempo, através de um livre direto, deixando o guarda-redes japonês ao serviço dos algarvios 'pregado' ao relvado.As alterações introduzidas por António Folha, com as entradas de Jadson, Rómulo, Paulinho, Tabata, Anzai, Aylton Boa Morte e Iury deram maior consistência ao jogo dos algarvios, equipa que passou a ter maior tempo de posse de bola e a conseguir chegar com maior frequência à área adversária.Num desses lances, Paulinho, aos 71, em jogada individual, rematou forte e colado de fora da área, reduzindo a desvantagem no marcador.A final da Copa Ibérica vai ser disputada hoje, por FC Porto e Getafe, num encontro marcado para as 20:30, também no municipal de Portimão.O FC Porto venceu o Real Betis (5-4) no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, após uma igualdade (1-1) no final do tempo regulamentar, na primeira meia-final, enquanto o Getafe bateu, na segunda meia-final, o Portimonense, por 3-2, também no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, após o nulo no final do tempo regulamentar.Jogo no Estádio Municipal de Portimão.1-0.1-0, Raúl, aos 18 minutos.2-0, Joaquín, 52.2-1, Paulinho, 71.Dani Martin, Barragán, Javi Garcia, Zou Feddal, Pedraza, Joaquin, Ismael, Boudebouz, Rodri, Raúl e Narvaez. (Jogaram ainda: Robert, Kaptoum, William, Calderón, Juanmi, Abreu, Rebolo, Loren, Edgar e Marc Bartra).Rubi.Gonda, Hackman, Willyan, Lucas, Felipe, Luquinha, Henrique, Everson, Sérgio Santos, Gleison e Beto. (Jogaram ainda: Jadson, Rómulo, Paulinho, Tabata, Anzai, Aylton Boa Morte, Iury, Pedro Sá e Samuel).António Folha.Rui Soares (AF Santarém).Nada a assinalar.Cerca de 500 espectadores.