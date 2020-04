«Bola pode ser um meio de transmissão do coronavírus»: as medidas no regresso aos treinos

As principais ligas europeias estão nesta altura a tentar afinar estratégias para retomar as competições, mas o foco está obviamente na saúde dos futebolistas. Numa altura em que várias equipas já voltaram ao relvado - por cá, Sporting e Nacional já deram início aos trabalhos individualizados, respeitando as distâncias entre jogadores -, a Federação de Médicos Desportivos em Itália deu agora um alerta sobre um 'inimigo perigoso'. "A bola pode ser um meio de transmissão do vírus", garantiu o organismo ao jornal 'Corriere della Sera'.





Em Espanha, esse risco já está a ser tido em conta: no protocolo de regresso aos treinos, está já contemplado que durante as primeiras semanas de treino não haja exercícios de passar a bola (trabalho individual com a mesma está contemplado). Exercícios no ginásio também estão proibidos.O 'Corriere della Sera' dá igualmente o exemplo do ténis e do mesmo perigo com a bola. Daí que, avança o jornal, esteja já a ser preparado um protocolo para o regresso da competição que passa pelo uso de uma luva na mão que segura a bola antes do serviço ou o uso de gel desinfetante quando se troca de campo.