Bruno Lage e João Félix nomeados para o 'Best Public Leaders'

O treinador do Benfica, Bruno Lage, está entre os nomeados para o 'Best Public Leaders', estudo que distingue "figuras públicas, de mérito inquestionável na área da liderança, portuguesas e/ou exerçam as suas funções em Portugal, inspiradoras e que reúnam as características de um líder de referência".





Para além do técnico português, também João Félix, avançado do Atlético Madrid, está entre os nomeados para o galardão, mas na categoria de Liderança Jovem.

As votações estão abertas até ao dia 30 de novembro, sendo que os resultados serão publicamente divulgados no dia 12 de dezembro, num jantar de gala que terá lugar no Casino do Estoril.