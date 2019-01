Câmara de Matosinhos lança concurso para ampliar Campo Óscar Marques

A Câmara Municipal de Matosinhos lançou esta quarta-feira o concurso público para a requalificação e ampliação do campo de jogos Óscar Marques, num investimento de 1,1 milhões de euros, segundo publicação no Diário da República (DR).A empreitada contempla a ampliação do campo, colocação de relva sintética e remodelação dos balneários e tem um prazo de execução de dez meses.Em novembro de 2018, o executivo municipal aprovou uma permuta de imóveis entre o município e uma empresa de investimentos imobiliários para realizar a obra."Tendo em vista a ampliação do complexo desportivo, e no sentido de não onerar em demasia o erário municipal com a aquisição destes quatro imóveis, foi pela comissão de avaliação equacionada a possibilidade de permuta destes imóveis por outras propriedades do município com localização próxima e com idêntica capacidade construtiva", lia-se na proposta.Desta forma, os quatro imóveis, propriedade da Detevan, foram avaliados por um perito externo ao município em 5,6 milhões de euros, assim como os quatro terrenos municipais.A câmara, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, informou que empresa de investimentos imobiliários aceitou a permuta dos imóveis.A permuta de imóveis enquadra-se numa nova estratégia de acesso à autoestrada 28 e sua ligação à rede viária municipal, implicando a abertura de um procedimento da alteração ao plano de urbanização em vigor para o local, devido à alteração da localização dos arruamentos previstos.O alargamento deste complexo desportivo é, "de todo, imprescindível", porque permitirá aumentar as instalações desportivas dedicadas à prática de futebol e o nível de cobertura local em áreas desportivas, assim como dar respostas a pedidos de diversos clubes concelhios com carências de instalações, realça.