Canal 11 transmite 17 jogos das Seleções Nacionais de futebol, futebol de praia e futsal

O Canal 11 transmite a partir desta sexta-feira e até domingo 17 encontros memoráveis das Seleções Nacionais de futebol, futebol de praia e futsal.





A iniciativa 'Veste a camisola!' contempla cerca de 50 horas de transmissões nas quais os adeptos lusos poderão "reviver emoções, celebrar golos e desfrutar do sentimento único de comunhão quando o país está representado no relvado, na quadra ou no areal", explica a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Destaque para a transmissão das finais mais recentes das competições internacionais que valeram títulos a Portugal, como o Europeu de futebol em 2016, o Europeu de futsal em 2018 e a Liga das Nações de futebol em 2019. O programa de transmissões inclui ainda duelos emblemáticos de grandes torneios internacionais e fases de qualificação desde os anos 80."Numa altura em que Portugal vive um momento particularmente sensível devido à situação provocada pela Covid-19, o desporto assume-se como um dos principais fatores de união da sociedade portuguesa. Os sucessos das Equipas das Quinas vão trazer à memória coletiva os valores nos quais os portugueses se reveem, especialmente os do sentido coletivo, da partilha de responsabilidades e da resiliência", justifica a FPF no seu site oficial.