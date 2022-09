Carolina Ferreira e a experiência no Datathon: «O melhor dos dois mundos»

O Portugal Football Datathon, uma maratona de ciência de dados cujas equipas terão que resolver um desafio em 48 horas e montar um pitch, realizou-se este fim de semana na Cidade do Futebol e contou com a presença de Carolina Ferreira, jogadora do Amora e que faz parte das competições femininas desde os 13 anos.Atualmente também pertence a uma empresa de análise de dados. Em declarações ao site da FPF, Carolina Ferreira começa por explicar como é trabalhar com números e, ao mesmo tempo, fazer parte de um clube que compete na Liga BPI: "Na equipa onde estou, o Amora, os treinos são à noite, ou seja, não é uma equipa tão profissionalizada. Mas isso é bom porque me permite conciliar o meu gosto pelo futebol com a minha profissão. Trabalho numa empresa de data analytics, isto é, leio e estudo os números que me chegam".A iniciativa organizada pela Federação Portuguesa de Futebol foi o culminar de dois amores que a atleta do Amora seguia em separado: "O Datathon foi a combinação do útil e do agradável. O futebol sempre esteve presente na minha vida e, entretanto, surgiu o gosto pelos números e a interpretação de dados. Aqui estou a ter oportunidade de adquirir conhecimento e a adquirir muita informação útil que desconhecia". Ainda sobre análise de dados, Carolina Ferreira remata: "O importante não são os dados, mas sim as perguntas que lhes fazemos".A jogadora do Amora realça a motivação que o Datathon lhe está a dar para aliar as duas vocações: "É uma iniciativa boa por parte da Federação para tentar combater dois problemas que são a performance e a falta de pessoas nos estádios e que devem ser resolvidos. Esta iniciativa está a abrir-me portas para juntar o melhor dos dois mundos. Começo a ter uma visão diferente de pessoas que trabalham com dados e não jogam futebol", assinala.Dentro do espírito de jogo e aprendizagem que se vive na Cidade do Futebol, o fpf.pt, lançou um desafio a Carolina: adjetivar as palavras que lhe eram lançadas. Para a jogadora, o futebol é uma paixão, a Seleção Nacional um sonho e o Datathon uma experiência de muito conhecimento.