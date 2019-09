Cascais Global Sports: Futebol em debate no Estoril

A Cascais Global Sports Summit terminou ontem no Centro de Congressos do Estoril, que durante dois dias recebeu vários desportistas, ex-atletas, dirigentes, treinadores e figuras de áreas como o marketing, publicidade e gestão para discutirem o fenómeno desportivo.

Num segundo dia dedicado ao futebol, Helena Pires, diretora de competições da Liga de Clubes, e Carlos Vieira, ex-braço-direito de Bruno de Carvalho na direção do Sporting, falaram sobre ‘Negócios e Gestão no Futebol’.

O antigo dirigente leonino admite que não é fácil desligar-se do Sporting. "O meu papel do ponto de vista social é partilhar a minha experiência daquilo que fiz bem nos tempos em que estive no Sporting", confessou, antes de comentar o valor da venda de Bas Dost para o Frankfurt e o esforço que o Sporting fez para manter Bruno Fernandes. "Os jogadores valem aquilo que pagam por eles. Em relação ao Bruno, quem gere é que tem de tomar decisões. Cada um faz aquilo que pode e sabe. E há um processo evolutivo e de aprendizagem. Em primeiro lugar está o clube. Frederico Varandas está na presidência há um ano e a avaliação faz-se mais tarde. Vai haver uma assembleia-geral de acionistas, onde conto estar e farei a minha avaliação do trabalho do presidente, no local próprio, Agora é cedo", revelou.

Saraiva admite erros

André Geraldes e Nuno Saraiva, outros dois rostos da estrutura de Bruno de Carvalho, marcaram igualmente presença no Estoril. O ex-diretor de comunicação dos leões assumiu alguns erros do passado. "Um ano depois consigo perceber que cometi muitos erros", admitiu Saraiva, que defende agora que os presidentes de clubes devem falar apenas pontualmente. "É importante é dar voz aos verdadeiros protagonistas", confessou durante um debate dirigido pelo diretor adjunto de Record, Sérgio Krithinas.