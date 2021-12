Centenário de primeiro duelo ibérico comemorado com jogo de antigas estrelas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal e Espanha comemoram o centenário do primeiro jogo entre as duas seleções de futebol, com um duelo ibérico que trará ao Pavilhão João Rocha antigas estrelas, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O espetáculo será garantido por verdadeiros craques intemporais, como Luís Figo, Rui Costa, Deco, Maniche ou Vítor Baía, do lado português, enquanto David Villa, Mendieta, Morientes, Luís Garcia ou Marchena protagonizarão, certamente, momentos entusiasmantes com a camisola da 'Roja'", sublinhou a FPF.

O jogo, que tem um preço de entrada de cinco euros e a necessidade de apresentação de teste negativo ao coronavírus e certificado digital, está agendado para 17 de dezembro (19:15), no Pavilhão Rocha, em Lisboa, e serve para assinalar os 100 anos do primeiro duelo ibérico, em 21 de dezembro de 1921.