Cimeira de presidentes debate gestão dos clubes 

Paulo Meneses (presidente do Paços de Ferreira), Diogo Godinho (presidente do Vizela) e Artur Moraes (Vice-presidente e CEO da SAD do Alverca) são os convidados da Escola de Futebol Aprende & Joga com Talento junta na mesma ‘mesa’ líderes do Paços de Ferreira, Vizela e Alverca, escola de futebol que amanhã termina um ciclo de ações de formação sobre "Desafios futuros para a gestão de clubes".





Depois de Maria de Fátima Ribeiro, docente na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica e Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão e Organização do Futebol Profissional da Liga Portugal, de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, e de José Miguel Nora, presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, esta terça-feira, a partir das 19h30, a atenção estará virada para uma verdadeira ‘cimeira de presidentes’, onde o presente, mas também (e sobretudo) o futuro dos clubes será tema forte, numa iniciativa que tem o apoio deOs interessados ainda podem inscrever-se aqui ou nas redes sociais (Facebook e Instagram) do projeto.