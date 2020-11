Clássicos, jogos da Taça e muito mais: vem aí um fim-de-semana de cortar a respiração

Este fim-de-semana não será possível sair de casa à tarde em muitos concelhos do país, mas não faltará entretenimento para os amantes do desporto. Da Taça de Portugal, aos jogos dos campeonatos estrangeiros, do MotoGP às modalidades de pavilhão, há muito por onde escolher.





Comecemos pelo sábado. Hoje realizam-se 8 jogos da 3.ª eliminatória dacom destaque para a entrada em campo dono terreno do, às 14h30, e da visita doao, às 21h15.Naprepare-se para um escaldante duelo entre João Félix e Francisco Trincão, pois ovisita o, às 20 horas. Antes, ovai ao recinto do(15h15).Emhaverá um encontro que se prevê igualmente emocionante entre, a fazer lembrar os tempos em que ambos treinavam os grandes de Espanha. Orecebe o, às 17h30, para pouco depois, às 20h00, ode Bruno Fernandes defrontar o, às 20h00. Conseguirá o português voltar a marcar pelos red devils?Em, atenções centradas nade Cristiano Ronaldo, claro está, que recebe o(19h45), ao passo que napromete puxar dos galões de campeão europeu diante do(14h30).Nas modalidades um dos focos estará no clássico do, às 11 da manhã, e em, que vai disputar a qualificação para o GP Portugal em Portimão.Do domingo, as atenções por volta da hora do almoço estarão centradas em Miguel Oliveira e na corrida deO português procura a segunda vitória da carreira na categoria rainha, ainda para mais em casa. Vamos acompanhar tudo em direto, como aliás é hábito.No domingo regressa também a, com mais equipas dos escalões secundários a tentarem surpreender os favoritos da Liga NOS. O Sporting só joga na segunda-feira.Emde Gonçalo Guedes visita o(20h00) e emde Diogo Jota recebe o. Conseguirá o português dos reds voltar a surpreender?Emde Paulo Fonseca recebe o(14h00), mas há um grande jogo em perspetiva para a noite, com a visita doao(19h45). Rafael Leão está lesionado e não vai jogar, mas a equipa de Milão contará com Zlatan Ibrahimovic, que aos 39 anos continua a mostrar uma veia goleadora impressionante.Por isso, já sabe! Acompanhe tudo connosco em www.record.pt!