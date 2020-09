Cláudia Neto dispensada da seleção devido a lesão

A capitã da seleção portuguesa feminina, Cláudia Neto, foi este sábado dispensada do estágio da equipa, que decorre até domingo, devido a lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Unidade de Saúde e Performance da FPF, após avaliação feita este sábado, declarou Cláudia Neto como clinicamente inapta para prosseguir os trabalhos na Cidade do Futebol", indica o organismo numa curta nota na sua página oficial.

Cláudia Neto, que esta época trocou o Wolfsburgo pela Fiorentina, deixa os trabalhos depois de Ana Capeta e Ana Seiça também terem sido dispensadas durante a semana, igualmente devido a lesão.

A seleção feminina estagia desde terça-feira e até domingo, com vista à preparação para os próximos jogos de apuramento para o Europeu, que foi adiado, devido à pandemia da covid-19, de 2021 para 2022, em Inglaterra.

A equipa retoma a qualificação em outubro, com jogos fora, no dia 23, e em casa, em 27, diante da congénere de Chipre.

Portugal ocupa a terceira posição do Grupo E de qualificação, com quatro pontos, atrás da Escócia, que tem seis, e da líder Finlândia, com 10 pontos e mais dois encontros disputados.