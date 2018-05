Continuar a ler

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, venceu o prémio prestígio "Fernando Soromenho" e disse sentir uma "contradição", partilhando-o com os que o ajudam nas suas tarefas."Sendo individual, este prémio se calhar é justo pelo que, modestamente, tenho feito em prol do futebol e do desporto português, mas também não é [justo] sem aqueles com os quais não teria sido possível as conquistas do futebol e futsal", disse.Os outros 39 prémios já eram conhecidos, com destaque para o de treinador do ano para Sérgio Conceição, que levou o FC Porto ao título, e para Jonas, do Benfica, que levou o prémio de futebolista do ano.